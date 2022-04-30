بالفيديو.. السيسي يوجه حديث شديد اللهجة للإخواني خيرت الشاطر في تسريب جديد

القاهرة(صدى):

كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الاختيار 3″، عن تسريباً جديداً يوثّق لقاءً جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية حينها خيرت الشاطر.

وطالب “السيسي” في التسريب القيادي بجماعة الإخوان بعمل إنجازات حقيقية من خلال معالجة مواطن العوار والخراب.

ووجه “السيسي” حديث شديد اللهجة لخيرت لشاطر: “اللي يخاف ميحكمش”، ليرد عليه “الشاطر”: “آه لأ طبعاً القضية مش قضية خوف”، فيقاطعه “السيسي” قائلاً: “لا لا لا معلش الكلمة دي أنا دايماً أقولها.. اللي عايز يعمل إنجاز حقيقي بيشوف مواطن العوار والخراب فين”.