مؤسسة فريق SHERO: تفاصيل الرياض جعلتني أشعر بأنني في نيويورك

الرياض(صدى):

روت ايول دي سيمون مدير قسم الرياضة ومؤسسة فريق SHERO، تجربة اقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قالت “دي سيمون” في حديثها: “قبل قدومي إلى السعودية لم أكن واثقة مما سأجده ظننت أن عدم قدرتي على القيادة هنا أمر سهل ولكن لم يكن كذلك، فعندما ذهبت لصالة الألعاب لممارسة رياضة الملاكمة كانت الصالة للسيدات فقط وقد أبهرني ذلك”.

وتابعت: “كنت منبهرة جدًا بازدحام الرياض والمباني والتفاصيل المذهلة وشعرت بأني في نيويورك تقريبًا، تغيرت السعودية بسرعة كبيرة خلال هذه السنوات وبنحو إيجابي”، وذلك بحسب حديثها مع قناة “SBC”.