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نادي البكيرية يوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

نادي البكيرية يوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
فاطمة المالكي(صدى):

كشف نادي البكيرية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وهندسية وأمنية وغيرها من المجالات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير الألعاب المختلفة.
2- مهندس صيانة.
3- مسؤول الامتثال والمخاطر.
4- مراجع داخلي.
5- مدير الشؤون القانونية.
6- محاسب مالي.
7- مدير الاستثمار.
8- مدير تسويق.
9- مسؤول أمن.
10- مدير المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح النادي أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/01هـ الموافق 2022/05/02م.

ويتم إرسال السيرة الذاتية والشهادات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:
[email protected]

 


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