نادي البكيرية يوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

فاطمة المالكي(صدى):

كشف نادي البكيرية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وهندسية وأمنية وغيرها من المجالات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير الألعاب المختلفة.

2- مهندس صيانة.

3- مسؤول الامتثال والمخاطر.

4- مراجع داخلي.

5- مدير الشؤون القانونية.

6- محاسب مالي.

7- مدير الاستثمار.

8- مدير تسويق.

9- مسؤول أمن.

10- مدير المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح النادي أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/01هـ الموافق 2022/05/02م.

ويتم إرسال السيرة الذاتية والشهادات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:

[email protected]