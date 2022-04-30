نادي البكيرية يوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
كشف نادي البكيرية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وهندسية وأمنية وغيرها من المجالات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مدير الألعاب المختلفة.
2- مهندس صيانة.
3- مسؤول الامتثال والمخاطر.
4- مراجع داخلي.
5- مدير الشؤون القانونية.
6- محاسب مالي.
7- مدير الاستثمار.
8- مدير تسويق.
9- مسؤول أمن.
10- مدير المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح النادي أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/01هـ الموافق 2022/05/02م.
ويتم إرسال السيرة الذاتية والشهادات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:
[email protected]
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