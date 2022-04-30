بالصور.. الكشف عن مواصفات شيفروليه كورفيت ZR1

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير Muscle Cars & Trucks أن سيارة شيفروليه الجديدة كورفيت ZR1 في عام 2025 ستكون بمحرك V8 مزدوج التربو سعة 5.5 لتر مأخوذ من من Z06.

وتتمتع السيارة بمخرجات قوة إجمالية تبلغ 850 حصانًا (634 كيلووات) ، مقابل ضخها 670 حصانًا فقط في إصدار شيفروليه كورفيت Z06.

كما تتسم بوجود هيكل أكثر عدوانية في موديلها الجديد لتكون مطابقة لقوتها الحصانية الإضافية، مع إعادة تصميم الواجهة الأمامية والخلفية، وعلى غرار شيفروليه كورفيت Z06 ، يخرج أنبوب العادم من منتصف الهيكل الخلفي.

كما أن العجلات ستكون تصميم خاص وحصري لـ ZR1 مع إطارات ميشلان بايلوت سبورتس 4S بشكل قياسي ولكن يقال إن حزمة الأداء العالي تقوم بترقيتها إلى مطاط Pilot Sport Cup 2R.