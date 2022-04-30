الفحص الدوري للسيارات تعلن مواعيد العمل بعد إجازة العيد

الرياض(صدى):

كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، مواعيد استئناف وأوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الإدارة أن العمل يستأنف في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2022م.

وتبدأ فترة عمل محطتي الفحص الرياض1 والرياض 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات أبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ9 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

أما محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، ستعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ8:30 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

كما ستعمل محطات الرس، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والمجمعة، والخفجي، وعرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، من الساعة الـ10 صباحاً وحتى 4:30 مساء.