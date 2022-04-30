فاطمة التويجري: استقبلنا أكثر من 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال رمضان
صرحت الدكتورة فاطمة التويجري مساعد الرئيس للشؤون النسائية في المسجد النبوي، أنه تم استقبال أكثر من 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال شهر رمضان.
وتفصيلاً، قالت “التويجري” في حديثها: “استطعنا استقبال ما يزيد عن 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال شهر #رمضان، وكان الساعد الأيمن للكوادر النسائية هم بناتنا من الفرق التطوعية”.
وتابعت: “نحن خدم ولسنا موظفين وكلمة خادم في المسجد النبوي مهمة ليست سهلة فيجب أن نتحلى بما يجب عليه المسلم في خدمة هذا المسجد”.
وأضافت عن خدمتها للمسجد النبوي: “اتشرف بأن أكون خادمة في المسجد النبوي ونحن خدم في مسجد رسول الله نخدم كل مصلي يدخل هذا المسجد”، وذلك بحسب حديثها مع قناة “الإخبارية”.
فيديو | د. فاطمة التويجري لـ #برنامج_120:
نحن خدم ولسنا موظفين وكلمة "خادم" في #المسجد_النبوي مهمة ليست سهلة pic.twitter.com/0zSBHGXUjv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
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