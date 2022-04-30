فاطمة التويجري: استقبلنا أكثر من 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال رمضان

الرياض(صدى):

صرحت الدكتورة فاطمة التويجري مساعد الرئيس للشؤون النسائية في المسجد النبوي، أنه تم استقبال أكثر من 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال شهر رمضان.

وتفصيلاً، قالت “التويجري” في حديثها: “استطعنا استقبال ما يزيد عن 170 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال شهر ‎#رمضان، وكان الساعد الأيمن للكوادر النسائية هم بناتنا من الفرق التطوعية”.

وتابعت: “نحن خدم ولسنا موظفين وكلمة خادم في المسجد النبوي مهمة ليست سهلة فيجب أن نتحلى بما يجب عليه المسلم في خدمة هذا المسجد”.

وأضافت عن خدمتها للمسجد النبوي: “اتشرف بأن أكون خادمة في المسجد النبوي ونحن خدم في مسجد رسول الله نخدم كل مصلي يدخل هذا المسجد”، وذلك بحسب حديثها مع قناة “الإخبارية”.