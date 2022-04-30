بالفيديو.. الطفلة آلين تروي تفاصيل تعرضها لهجوم الكلب الضال في جازان

الرياض(صدى):

كشفت الطفلة “آلين” عن تفاصيل تعرضها لهجوم كلب ضال أمام محال تجارية ومكان عام في جازان.

وقالت الطفلة “آلين” أنها تعرضت للهجوم من كلب ضال أثناء خروجها من المنزل متجهة ووالدتها إلى السوق.

وأضافت عن هجوم الكلب الضال عليها: “لم أشعر بشئ بعدها واتلفتت والدتي لوالدي بعد تعرضي للهجوم، ونقلت للمستشفى وتم علاجي”.

وكانت الطفلة آلين قد تعرضت للهجوم من كلب ضال أثناء خروجها من المنزل لشراء ملابس العيد؛ مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح لتتحسن حالتها الآن.