شاهد.. مدير المرصد الفلكي: القمر سيغرب قبل الشمس حسابيا
تحدث مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عبدالله الخضيري، عن رؤية هلال شوال اليوم.
وقال عبدالله الخضيري إن الكسوف الجزئي للشمس وذروته ستكون الساعة 11:41″، مبينا أن القمر سيغرب قبل الشمس حسابيا.
وأوضح أن غروب القمر قبل الشمس يدل أنه لا يوجد هلال يشهد به المترائي حتى يثبت شهادة أنه رأى الهلال وترفع شهادته للمحكمة العليا.
فيديو | مدير المرصد الفلكي في #جامعة_المجمعة لـ #برنامج_120:
الأجواء مناسبة لرصد هلال #شوال ولكن حسابيا القمر سيغرب قبل الشمس وهذا يعني عدم وجود هلال يشهد به المترائي pic.twitter.com/emaGxTxEBY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
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