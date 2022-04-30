شاهد.. صيني: حفظت القرآن الكريم في عمر 12 عاما وتأثرت بالشيخ عبدالرحمن السديس
تحدث الشاب الصيني ووش يانغ، عن حفظه القرآن الكريم في عمر 12 عاما، وتأثره بالشيخ عبد الرحمن السديس.
وقال ووش يانغ:”حفظت القرآن الكريم في عمر 12 عاما، وتأثرت بالشيخ عبد الرحمن السديس”، وفق قناة “الإخبارية”.
وحول أصعب القراءات العشر، أوضح ووش يانغ: “هذا حسب الناس ولكن رأي الجمهور أصعب شيء وأكثره اختلاف في رواية “ورش عن نافع”.
ولفت:” منذ الصغر أسمع القرآن وأحببت قراءة الشيخ عبد الرحمن السديس وهذا أكثر تأثير في”، كما قرأ سورة الزلزلة برواية ورش عن نافع.
فيديو | الصيني "ووش يانغ": احفظ القرآن الكريم بعمر 12 ربيعا وتأثرت بقراءة الشيخ عبد الرحمن السديس#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/sSgzkOW7vv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
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