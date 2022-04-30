شاهد.. صيني: حفظت القرآن الكريم في عمر 12 عاما وتأثرت بالشيخ عبدالرحمن السديس

الرياض(صدى):

تحدث الشاب الصيني ووش يانغ، عن حفظه القرآن الكريم في عمر 12 عاما، وتأثره بالشيخ عبد الرحمن السديس.

وقال ووش يانغ:”حفظت القرآن الكريم في عمر 12 عاما، وتأثرت بالشيخ عبد الرحمن السديس”، وفق قناة “الإخبارية”.

وحول أصعب القراءات العشر، أوضح ووش يانغ: “هذا حسب الناس ولكن رأي الجمهور أصعب شيء وأكثره اختلاف في رواية “ورش عن نافع”.

ولفت:” منذ الصغر أسمع القرآن وأحببت قراءة الشيخ عبد الرحمن السديس وهذا أكثر تأثير في”، كما قرأ سورة الزلزلة برواية ورش عن نافع.