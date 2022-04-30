وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين بخرق الهدنة منذ اليوم الأول

فهمي محمد(صدى):

وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اتهامًا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بخرق الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال.

وأوضح “الأرياني” في سلسلة تغريدات له أن الجيش اليمني رصد 1924 خرقاً من جانب الحوثيين للهدنة منذ إعلانها قبل نحو ث3 أسابيع.

وأشار إلى أن الانتهاكات توزعت في مختلف جبهات القتال بأنواع عدة من الأسلحة في مأرب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج.

كما ذكر أن الخروقات المشار إليها حدثت بواقع 573 في جبهات محور تعز و406 في حجة و399 في مأرب و330 في الحديدة و152 في الجوف و49 في الضالع و9 في صعدة و4 في أبين و2 في لحج.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة بإدانة خروقات الحوثيين المتواصلة للهدنة الأممية.