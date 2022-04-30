تطورات الحالة الصحية لـ صالح الشهري بعد نزعه الجبيرة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن صالح الشهري مهاجم الهلال والمنتخب الوطني، سيبدأ الاستعانة بساند قدم مع العكازين خلال الأيام القادمة بعد نزع الجبيرة.

ويأتي ذلك بتوصية من الطبيب الجراح الفنلندي لاسي ليمباينن بعد نجاح عملية “الشهري” الجراحية التي خضع لها في فنلندا، بعد إصابته بقطع في وتر القدم.

كما بدأ “الشهري” تنفيذ تدريبات خاصة وبرنامج تأهيل مبدئي، بعدما فكَّ الجبيرة عن قدمه أمس الأول داخل عيادة نادي الهلال

وكان صالح الشهري قد تعرض لقطع في وتر القدم خلال المواجهة مع الشارقة الإماراتي في مجموعات دوري أبطال آسيا، قبل أن يخضع لعملية جراحية في فنلندا، تكللت بالنجاح.