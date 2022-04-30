سر انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند

وكالات(صدى):

أزاح بروسيا دورتموند الستار عن سبب وضع شرط جزائي قليل في عقد مهاجمه إيرلينغ هالاند عند التعاقد معه قادما من رد بول سالزبورغ النمساوي في 2020.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن النادي الألماني أقر لأول مرة بوجود شرط جزائي في عقد مهاجمه هالاند البالغ من العمر 21 عاما يمكن بموجبه أن يترك المهاجم الفريق هذا الصيف، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

يذكر أن هالاند يملك شرطا جزائيا في عقده الحالي مع دورتموند بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ منخفض نسبيًا؛ مما يعني أن كلا من وكيله مينو رايولا ووالده لاعب وسط مانشستر سيتي السابق ألف-إنغي.