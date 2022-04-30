شاهد.. طفلة تمسك حمامة في ساحة الحرم بمكة 

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو، طفلة تمسك حمامة في ساحة الحرم بمكة المكرمة، حيث انتشر على نطاق واسع بين متداوليه.

وبدا في الفيديو، الطفلة تمسك بجناح حمامة، ثم وضعت فمها على الحمامة في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا واسعا.

يذكر أن فضل العمرة فى رمضان “تَعْدِلُ حَجَّةً”، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.