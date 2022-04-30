شاهد.. البرغش يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال
كشف الرائي متعب البرغش من مرصد تمير، عن نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال.
وقال متعب البرغش:”أشهد بالله العظيم أنني رأيت الهلال رؤية واضحة وبالعين المجردة، وكان وضعه من الشمس واتجاهه هكذا وقرنيه كذا”.
وأشار:”أحدد نفس الهلال الذي رأيته في السماء في مغيب الشمس هو نفس الكلام المسجل في الشهادة”.
#نشرة_الرابعة | الرائي متعب البرغش من مرصد #تمير يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال @H_alsufayan pic.twitter.com/gCmokawfle
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 30, 2022
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