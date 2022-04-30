شاهد.. البرغش يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال 

الرياض(صدى):

كشف الرائي متعب البرغش من مرصد تمير، عن نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال.

وقال متعب البرغش:”أشهد بالله العظيم أنني رأيت الهلال رؤية واضحة وبالعين المجردة، وكان وضعه من الشمس واتجاهه هكذا وقرنيه كذا”.

وأشار:”أحدد نفس الهلال الذي رأيته في السماء في مغيب الشمس هو نفس الكلام المسجل في الشهادة”.