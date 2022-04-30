  • السبت 30 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. البرغش يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال 

شاهد.. البرغش يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال 

شاهد.. البرغش يكشف نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال 
الرياض(صدى):

كشف الرائي متعب البرغش من مرصد تمير، عن نص الشهادة التي يتقدم بها الرائي للمحكمة العليا عند رؤيته الهلال.

وقال متعب البرغش:”أشهد بالله العظيم أنني رأيت الهلال رؤية واضحة وبالعين المجردة، وكان وضعه من الشمس واتجاهه هكذا وقرنيه كذا”.

وأشار:”أحدد نفس الهلال الذي رأيته في السماء في مغيب الشمس هو نفس الكلام المسجل في الشهادة”.

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.