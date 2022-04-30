شاهد.. الدبوس يكشف عن الميزانية التي رصدها والده للفوز بفردية تحمل اسم السعودية 

الرياض(صدى):

كشف رجل الأعمال عبدالله الدبوس، كواليس مزاد الفردية التي تحمل اسم السعودية، والميزانية التي رصدها والده للفوز بها.

وقال عبدالله الدبوس:”فردية السعودية صارت عليها ضجة، وتمت المزاودة عليها وقربت من المليون من قبل محمود الخولي، والفردية التي تأخذ المركز الأول اسم السعودية”.

وأشار:”وصلت فردية السعودية إلى مليوني و700 ألف ريال ولا أتوقع أن يتجاوز أي اسم لهذا المبلغ”.