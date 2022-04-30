شاهد.. الدبوس يكشف عن الميزانية التي رصدها والده للفوز بفردية تحمل اسم السعودية
كشف رجل الأعمال عبدالله الدبوس، كواليس مزاد الفردية التي تحمل اسم السعودية، والميزانية التي رصدها والده للفوز بها.
وقال عبدالله الدبوس:”فردية السعودية صارت عليها ضجة، وتمت المزاودة عليها وقربت من المليون من قبل محمود الخولي، والفردية التي تأخذ المركز الأول اسم السعودية”.
وأشار:”وصلت فردية السعودية إلى مليوني و700 ألف ريال ولا أتوقع أن يتجاوز أي اسم لهذا المبلغ”.
حصريا |
رجل الأعمال #عبدالله_الدبوس يحكي كواليس مزاد الفردية التي تحمل اسم (السعودية)
ما الميزانية التي رصدها والده #دبوس_الدبوس للفوز بها؟@Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#كواليس_اللقاء_من_الصفر pic.twitter.com/Ws4y625eTl
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 30, 2022
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