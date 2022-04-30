بعض الأشخاص نجدهم متميزين على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو غير ذلك

اسأل نفسك لماذا هم يستطعون التميز أو النجاح؟

اسأل نفسك عن خطوات وصولهم لاهدافهم بمعنى ماهي الخطوات التي اتبعوها للوصول للنجاح؟

ماهي المنهجية التي يتبعونها للحفاظ على النجاح؟

انهم نموذج للنجاح

تستطيع تطبيق هذا النموذج على نفسك بطريقتك الخاصة باسلوبك الخاص

المرونه هي أساس الاقتداء حين تقتدي بشخص ناجح يجب أن تكون مرن حتى تستطيع أن تصل الى النجاح ولكن بطريقتك الخاصة

إذا استطاع أي شخص في العالم أن يفعل شيء ما تستطيع أنت فعله

يجب أن يكون لديك قدوة حتى تعطيك الدافع نحو الأمام

تعطيك الدافع لتحقيق أهدافك وغايتك

الدوافع من أهم أسباب تحقيق الأهداف

الأهداف يجب أن ترتبط بدوافع قوية

من أقوى الدوافع القدوة

لذلك ابحث عن قدوة للأهداف في حياتك

القدوة عامل مهم من عوامل النجاح

لا نجد شخص ناجح بدون قدوة

كما يجب أن تكون أنت أيضا قدوة لغيرك

انجح لتكن قدوة لغيرك

يجب أن تكون شخصية مؤثرة

يجب أن تمنح الدافع للآخرين نحو النجاح

راقب أفعالك جيدا

كل شخص منا هو قدوة في ذاته

إذا نجح غيرك أنت أيضا تستطيع

إذا تميز غيرك أنت أيضا تستطيع

اقتدي بالناجحين وستصبح منهم

رافق الناجحين وسوف تتميز بنجاحك

تذكر دائما أن النجاح يحتاج إلى قدوة.