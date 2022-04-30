شاهد.. معتمر يمني يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين بمناسبة عيد الفطر
أظهر مقطع فيديو، معتمر من اليمن يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وحكومة وشعب المملكة وللمرابطين على الحد الجنوبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.
#من_الحرمين | معتمر من اليمن يقدم رسالة شكر لحكومة وشعب المملكة وللمرابطين على الحد الجنوبي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/6B8x5wSkTK
— قناة السعودية (@saudiatv) April 30, 2022
الكلام اللي في نص الجبهة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
يجب لليمنيين أن يعودوا لوطنهم وأن لا يستفزوا السعوديين بالكلام عن نسائهم وأن لا يطمعوا في أراضي السعودية وأن لا يتسللون إليها وأن لا يهربون القات والمخدرات والحشيش للسعودية وأن لا ينسبون السعوديين لأنفسهم وأن لا يقولون أن الحجر اليماني لهم ويكذب عليهم الخامنئي ورئيسي ويكذب عليهم ويقول أن نجم Sirius الشعرى اليمانية اصله يمني وأن لا يطلبون من السعودية مشتقات نفطية ولا أي شيء كما نطالب السعودية بالتوقف عن تجنيس الحضارم ومن حصل منهم على الجنسية يرجع لوطنه الأم معزز مكرم لأن ولاءه لها وأن يتوقف الحوثيين وبقية اليمنيين عن قتال بعضهم البعض ويتوقفوا عن الإعتداء على السعودية وأن يسحبوا جميع الأسلحة من اليمن وأن يتعهدوا بأن لا يكونون ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة الإرهابي ولا داعش الإرهابي وأن يتعهدوا بعدم التعاون مع إيران والحرس الثوري وحزب الله وبقية تنظيمات إيران القديمة والجديدة والتي سوف تأتي وأن يكون الإعلام السعودي ممثل للسعودية ويحرص على مصالحها لا مصالح غيرها بدون تحيز ديني ولا عرقي ولا مناطقي