شاهد.. معتمر يمني يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين بمناسبة عيد الفطر 

المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، معتمر من اليمن يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وحكومة وشعب المملكة وللمرابطين على الحد الجنوبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.