بالفيديو.. سيرجيو يتحدث عن ذكرياته داخل الأندية السعودية وسبب اعتناقه للإسلام

ماجد محمد(صدى):

روى اللاعب البرازيلي السابق في صفوف الهلال والاتحاد والأهلي سيرجيو ريكاردو، ذكرياته بين الأندية السعودية، والسبب وراء اعتناقه للإسلام.

وقال سيرجيو :” يعود الفضل في بداية قدومي للدوري السعودي إلى الكابتن محمد جواد الذي شاهدني ألعب في البرازيل وأحضرني إلى النادي الأهلي، وحينما حضرت إلى المملكة وجدت لاعبين جيدين ودوري جيد”.

وأضاف ” تركت الأهلي ولا أعرف سبب ذلك، ثم خوضت تجربة اللعب مع الهلال وكانت تجربة جيدة، فريق الهلال فريق قوي جداً ليس في المملكة وحسب وإنما في آسيا، واستطعت تكوين صداقات جيدة هناك مع كثير من اللاعبين كسامي الجابر وغيره من الأصدقاء المقربين “.

وتابع ” عند قدومي إلى الأهلي تحدثوا معي عن الإسلام، وكذلك في الهلال، فقد تحدث معي سامي الجابر عن الإسلام وكان دوما يحدثني في ذلك، وعند قدومي إلى الإتحاد كان أكثر شخص عرفني عن الإسلام هو اللاعب خميس الزهراني الذي حاول شرح الإسلام لي بعدة طرق “.