شاهد.. الفراج يقلد شخصية رجل يتحرش بفتاة داخل محل ملابس
أظهر مقطع فيديو، الفنان خالد الفراج يقلد شخصية رجل يتحرش بإحدى الفتيات داخل محل ملابس، في برنامج “ستوديو 22” الساخر.
وبدا في الفيديو، الفتاة تخدع خالد الفراج، حيث قالت: “شكلك لطيف وخفيف ولكن بخاف تطلع بخيل، هذا الفستان مرة عاجبني ولكن ناسيه بطاقتي والكاش في السيارة، فلو رحت أخاف الفستان يروح مني، عادي تسلفني؟”.
وأعطى خالد الفراج، الفتاة بطاقته الائتمانية، والرقم السري الخاص به، وأخذت منه الفتاة هاتفه، قائلة له: “أنت خروف”، لافتة: “تستاهل اللي بيجيك”.
يحسب أنه جاب راسها@khalidalfarraj #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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— MBC1 (@mbc1) April 30, 2022
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 3538 ] نشر منذ 14 دقيقة
“أنت خروف”، لافتة: “تستاهل اللي بيجيك”.