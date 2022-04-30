شاهد.. الفراج يقلد شخصية رجل يتحرش بفتاة داخل محل ملابس 

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان خالد الفراج يقلد شخصية رجل يتحرش بإحدى الفتيات داخل محل ملابس، في برنامج “ستوديو 22” الساخر.

وبدا في الفيديو، الفتاة تخدع خالد الفراج، حيث قالت: “شكلك لطيف وخفيف ولكن بخاف تطلع بخيل، هذا الفستان مرة عاجبني ولكن ناسيه بطاقتي والكاش في السيارة، فلو رحت أخاف الفستان يروح مني، عادي تسلفني؟”.

وأعطى خالد الفراج، الفتاة بطاقته الائتمانية، والرقم السري الخاص به، وأخذت منه الفتاة هاتفه، قائلة له: “أنت خروف”، لافتة: “تستاهل اللي بيجيك”.