“ماسك” يتسبب في حالة غضب بين موظفي تويتر بسبب سياسته الجديدة

واشنطن(صدى):

تسببب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في إحداث حالة من الغضب بين موظفي شركة تويتر ، وذلك بعد إعلان الإدارة الجديدة بمتابعة معدل تناقص الموظفين يومياً.

وحاول الرئيس التنفيذي للشركة، باراج أجراوال، تهدئة الموظفين في اجتماع داخلي، والذين طالبوا بإجابات حول كيفية تخطيط تويتر للتعامل معهم.

وجاء ذلك بعد استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على الشركة مقابل 44 مليار دولار، الذي إذ أبلغ البنوك التي ستمول الصفقة أنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين