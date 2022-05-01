إيلون ماسك لنائبة أميركية : توقفي عن مغازلتي.. أنا خجول

واشنطن(صدى):

رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على النائبة عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عبر تغريدة له على تويتر.

وكانت النائبة اليسارية نشرت تغريده لها عبر تويتر قائلة “أن جرائم الكراهية تزايدت نتيجة سيطرة بعض المليونيريات الذين يعانون من الأنا على هذه المنصات الضخمة”.

وأضافت “إن تاكر كارلسون (مذيع أمريكي شهير في قناة فوكس نيوز)، أو بيتر ثيل (رجل أعمال وملياردير أمريكي) اصطحباه على ما يبدو لتناول العشاء ما جعله يشعر بأنه مميز”.

وعلقت النائبة الأمريكية على ما كتبه ماسك، قائلة أنها لم تكن تستهدفه بتغريدتها وأنها كانت تنتقد مارك زوكربيرغ مؤسس “فيسبوك”، وأضافت : “كما قلت، مشاكل الأنا”