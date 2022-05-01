بالفيديو.. فجر السعيد تشن هجوماً على أصالة وتتهمها بالشماتة في الموت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن وجود خلاف شخصي بينها وبين الفنانة السورية أصالة.

و اتهمت فجر السعيد أصالة متهمة بالشماتة في الموت وأنها ترحمت عليها عندما مرضت بغرض الاستهزاء بها.

وقالت فجر السعيد:” أنا عندي خلاف شخصي حاليا مع أصالة لأنها وأنا مريضة نزلت بوست تترحم علي إن أنا مت وفيما معناه إن أنا مت حوبة”.

وأضافت “يعني هي أعطتني حوبة على أساس انها السيدة زينب، والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست حترفع عليكي قضية لإنها ما تزال حية، فمسحت البوست، وأنا بالنسبة لي لن أغفر لأصالة ما حييت”