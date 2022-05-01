فيديو..ثواب السبيعي يكشف علاقة امبراطور المخدرات ” إسكوبار” بتجار كبار في الخليج

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور ثواب السبيعي ، المعروف بسائح تيوب ، عن علاقة إسكوبار -امبراطور المخدرات- بتجار مخدرات كبار في الخليج والمنطقة العربية .

وقال السبيعي خلال برنامج الليوان: إنه أثناء مقابلته شقيق امبراطور المخدرات “إسكوبار” أخبره بأن الأخير كان على علاقة بتجار عرب وخليجيين دون ذكر أسماء.

وأكد أنه رفض نشر هذا المقطع من المقابلة حتى لا يُحسب عليه ، مضيفا أن شقيق إسكوبار حينها كان في عمر ليس فيه صنع قرار حيث كان يبلغ 17 عاما.