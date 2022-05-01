رجل يصفع فتاة مسيحية لأنها غير محجبة في مصر!

القاهرة(صدى):

أقدم صيدلي في مصر على صفع فتاة مسيحية على وجهها لأنها غير محجبة في نهار رمضان، في واقعة أثارت جدلا واسعا.

وقام الصيدلي بصفع الفتاة على وجهها داخل صيدليته ما دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة وتحرير محضر بذلك.

ومن جانبها قررت لجنة التحكيم أن يقوم الصيدلي بالاعتذار للفتاة مع تقدير الخطأ المادي بمبلغ 100 ألف جنيه تم دفعها في حضور المجلس العرفي.