وليد توفيق يقر بأنه أخطأ في حق رئيس روتانا

بيروت(صدى):

صرح الفنان اللبناني وليد توفيق، بأنه أخطأ في حق سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأجاب وليد توفيق على سؤال الإعلامي علي العلياني له خلال برنامج مراحل، بقوله: نعم أخطأت بحق سالم الهندي وظلمته.

وفي سياق منفصل كشف وليد توفيق سراً عن علاقته بزوجته جورجينا رزق، موضحا أنه تزوج بالفعل منها في السر في البداية، لأنهما كانا يرغبان في عدم إعلان زواجهما في تلك الفترة لظروف خاصة، ولكن الفترة كانت قصيرة وأعلنا الزواج بعد ذلك.