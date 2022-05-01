بالفيديو.. الحمد: ياسر القحطاني أفضل مهاجم بتاريخ الكرة السعودية

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد، أن ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السابق هو أفضل مهاجم مر على تاريخ الكرة السعودية حتى الآن.

وأوضح عبدالكريم الحمد، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن ياسر القحطاني كان يمتلك كل مقومات المهاجم المتميز، لافتًا إلى أنه لا زال يقارن مهاجمي الأندية في كل موسم بمستوى القحطاني وقت تألقه مع الهلال.