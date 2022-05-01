شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل دعم المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، مسؤول عمليات البيانات وإدارة المشاريع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات والأنظمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير المبيعات/ مبيعات الجملة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو إدارة الأعمال)، ومهندس مدني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار .