بالصور.. مواصفات ومزايا جاك Aion Y الكهربائية

أميرة خالد(صدى):

خطفت السيارة جاك Aion Y، أنظار محبي اصدارات الكروس اوفر الرياضية، ويعزز الصانع الصيني من وجوده عبر هذه النسخة الجديدة كليًا، التي تعتمد على تقنيات فنية متطورة، إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب تقنية العمل بالطاقة الكهربائية.

وتضم السيارة مصابيح حادة وعدوانية المظهر، بالاضافة إلى صادم أمامي مدبب قليلًا من الناحية السفلية مع لمسات برتقالية اللون، واقطاب ثنائية على جانبي السقف بنفس هذه اللمسات، فيما ترتكز السيارة جاك Aion Y على جنوط رياضية اقرب إلى تصميم الدرع الحربي تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم داخل مجسم من اللون الأسود.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المفهوم الخارجي الرباعي الابواب، ودعامات جانبية، مع بعض اللمسات الانسباية البارزة والغائرة، فيما زودت بمحرك كهربائي الأداء يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 كيلووات، ومحرك اخر 100 كيلووات، ويتراوح عدد الكليومترات التي تقطعها السيارة بين 410 و حتى 600 كيلومتر، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4.410 مم للطول، وبعرض يبلغ 1870 مم، و 1.645 مم للارتفاع.

ومن الداخل، هناك مقود حركة متعدد الوظائف، ولوحة عدادات LCD، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزجاج كهربائي التحكم، بالإضافة إلى بعض اللمسات البرتقالية، ونظام صوتي وترفيهي.