السبع: كل من لم يحقق نتائج إيجابية يرمي فشله على التحكيم

ماجد محمد(صدى):

أوضح الناقد الرياضي خالد السبع أن دائمًا المتضرر الذي لم يحقق نتائج إيجابية في كرة القدم يرمي دائمًا فشله على التحكيم .

وقال خالد السبع خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي “: ” أن السبب الرئيسيي لفشل مشروع أي حكم سعودي يبرز ويتطور هو الرأي العام لجماهير الأندية وإعلامي الأندية .

وأضاف:” أن أسهل طريقة لدى الجمهور إذا ما فاز فريقه ولم يحقق نتائج إيجابية في المباريات هي رمى التهمة على الحكام .

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبح يصدر بعض الحكومات على رؤساء الأندية والإداريين من خلال تصاريحهم الغير مسئولة.

وتابع :” أن اتحاد القدم يجب أن يحمي حكامه قبل أي شيء من خلال عقوبات رادعة، كما يجب علىه أن يعطي الحكام الأمان اللازم، لكي يدخل الحاكم المستطيل الأخضر وهو يعلم أن خلفه سند قوي يحميه “.