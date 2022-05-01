شاهد.. أول توأم سيامي من السودان تم فصلهما في المملكة

الرياض(صدى):

اجتمع سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفنان فائز المالكي بأول توأم سيامي قام الأطباء السعوديون بفصلهما في المملكة قبل 31 عاماً.

حيث سافر فائز المالكي إلى السودان ضمن فريق برنامج “إنسان” الذي يبث على قناة “السعودية” بحثاً عن التوأم السيامي “هبة وسماح”، وتمكن من الالتقاء بهما واطمأن على صحتهما.

وأعرب التوأمان خلال لقائهما مع فائز المالكي عن تقديرهما وامتنانهما لما قدمته لهما المملكة.

وقالت هبة:” إنها تعتبر أنها ولدت مرتين؛ المرة الأولى في مستشفى الملازمين بأم درمان، والثاني في مستشفى الملك فيصل بالرياض حيث أجريت لهما عملية الفصل”.

وأضافت سماح :” أنها تعتبر نفسها “بنت سدير” لكونها كانت قد عاشت في محافظة المجمعة، معبرة عن رغبتها بالعودة مرة أخرى إلى السعودية”.