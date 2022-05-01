بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن بعض المقبوض عليهم في عدة جرائم

جدة(صدى):

كشف الأمن العام، عن عدد من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في عدة مناطق.

وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جدة، ومواطنين اعتديا على أجهزة رصد آلي “ساهر”، والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضُبط بحوزته 7 بطاريات في رفحاء.

ويشمل المقبوض عليهم: مواطن تورط في إتلاف جهاز رصد آلي “ساهر”، وذلك بصدمه عمدًا بمركبته في الباحة، و6 مقيمين سرقوا كابلات كهربائية من موقع لمؤسسات تجارية، وضُبط بحوزتهم المسروقات ومبلغ 26.4 ألف ريال في القصيم.

وتضم قائمة المضبوطين: مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في الخبر، ومواطن قام بالسطو على محال تجارية، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة، باستخدام مركبة بلوحات مسروقة في الأحساء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط مواطنبن ظهر أحدهما في مقطع فيديو مطلقًا أعيرة نارية في الهواء، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في جدة، والقبض على مواطنين نفذا حوادث جنائية تمثلت في سرقة منازل ومرافق عامة وسلب أشخاص في الرياض.