ساعة أبل توفر ميزة فضائية جديدة

وكالات(صدى):

تعد خاصية اتصال أجهزة أبل بالقمر الصناعي ليست بالشيء الجديد، حيث سبق أن انطلقت الشائعات التي تمهد لوجودها عبر iPhone 13 العام الماضي، فيما تقترب هذه الميزة من الوصول ولكن عبر الإصدار القادم من ساعة أبل الذكية، بالإضافة لإصدار آيفون 14 المنتظر.

وأوضح الخبير الموثوق مارك جورمان، أن هذه الميزة التي ترقبها المهتمون بأحدث ما تقدمه أبل، ستصل ضمن أجهزة أبل المنتظرة هذا العام أو خلال عام 2023 المقبل، وستأتي هذه الميزة الاستثنائية عبر شراكة بين أبل والشركة الشريكة لها فيما يخص تقنيات الفضاء، Globalstar Inc.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة Globalstar Inc، عن أنها توصلت إلى اتفاق لشراء 17 قمراً صناعياً جديداً للمساعدة في تشغيل خدمات الأقمار الصناعية المستمرة لأجهزة ذكية. هذه الخدمة ذكرت الشركة أنها ستوفرها لعميل، لم تعلن عن اسمه، مقابل عقد شراكة بقيمة مئات الملايين، ومن المتوقع أن تصدر أبل خلال العام الجاري ثلاث ساعات ذكية جديدة.