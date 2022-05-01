نصائح مهمة لتنظيف المنزل تحافظ على الأسطح من التلف

أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التنظيف هيلي بيكنيل عن قواعدها الأساسية لتجنب الأخطاء التي تلحق الضرر بسطوح منزلك المختلفة.

ونصحت هيلي بعدم خلط منتجات التنظيف، حتى لو شاهدت نصائح للقيام بذلك عبر الإنترنت، قائلة :”خطأ فادح يرتكبه البعض وهو خلط المنتجات، لا تخلطي أبداً منتجات التنظيف دون إجراء بحث، عند الشك لا تخلطي هذه المنتجات”.

وأوضحت هيلي بيكنيل أيضًا أن من أحد الأخطاء الشائعة هي عدم قراءة كيفية استخدام المنتج، مُشيرة إلى قراءة التعليمات دائمًا عند شراء منتجات التنظيف لأن كل منتج من منتجات التنظيف في السوق له استخدام خاص في منطقة معينة

وقالت خبيرة التنظيف أن هناك بعض المنتجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسطح في المنزل وهي:

الخل :سوف يجعل الأسطح الحجرية أقل لمعاناً مثل الحجر الجيري والرخام، وسوف يفسد أيضًا الأرضيات الخشبية.

صودا الخبز: صودا الخبز مادة كاشطة للغاية وستتسبب في إتلاف بعض مناطق المنزل، ويمكن أن تخدش الزجاج أو المرآة، ويمكن أن تدمر السيراميك والتشطيبات على الخشب.

الليمون: ما ينطبق على الخل يمكن أن ينطبق على الليمون، فالمادة الحمضية فيه يمكن أن تضر بالحجر المصنوع من الغرانيت أو أي حجر طبيعي.