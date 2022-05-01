الجري يساعد في التقليل من تناول الوجبات السريعة

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن الجري بقوة قد يقضي على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة أثناء نقص السعرات الحرارية؛ حيث أجريت تجربة على القوارض، وجد العلماء فيها أن النشاط البدني الشاق حد من رغبتها في تناول كريات عالية الدهون بعد شهر من اتباع نظام غذائي مقيد.

ومن المعروف أن التغيرات الهرمونية التي تحدث عندما نمارس تمارين رياضية عالية الكثافة لها تأثير كبح الشهية على المدى القصير، فيما ذكر الباحثون إن التمرينات يمكن أن تساعد الناس على مقاومة الإشارات لاستهلاك الأطعمة الدهنية، خاصة إذا كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا لفترة من الوقت وبدأت الرغبة الشديدة بتناول هذه الأطعمة في التزايد.

وصرح الدكتور براون، عالم الأعصاب في جامعة ولاية واشنطن الذي قاد الدراسة “نحن نبحث دائمًا عن هذه الحبة السحرية، والتمرين أمامنا مباشرة مع كل هذه الفوائد”.