أم تقتل طفلتها بوضعها داخل منزل مغطى بالفضلات وتركها

لندن(صدى):

شهد الرأي العام البريطاني حادث مروع تسبب في فزع وغضب المواطنين، فقد تركت أم طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 11 شهرًا فقط لتموت وحدها داخل شقة قذرة مغطاة بالفضلات والبراز في برنت بارك، شمال غرب لندن.

وجدت الشرطة البريطانية الطفلة الرضيعة متوفاة إثر إصابتها بعدوى في الصدر بعدما أهملتها والدتها «فارتون جمال» البالغة من العمر 25 عامًا داخل منزلهم الفوضوي لتلقى مصرعها بسبب جحود والدتها .

حيث تم العثور على الطفلة مُلقاة بين جدران منزل مغطى بالبراز ، فيما تناثرت على فراش الأم فضلات الفئران، بينما الغرف الأخرى كانت مليئة بأكياس محمولة بالحفاضات المتسخة.

وأوضحت تحريات المحققون أن مرض الطفلة البالغة من العمر 11 شهرًا كان قابلاً للعلاج لكن والدتها لم تتكلف عناء نقلها إلى عيادة الطبيب العام المحلية على بعد 70 مترًا فقط من الطريق.

ووجهت الشرطة إلى فارتون تهمة التسبب في وفاة طفلتها بالإهمال والقسوة عليها، وتم الحكم على المتهمة أمس السبت ، بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر في محكمة هارو كراون.