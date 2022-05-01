رصد حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنها رصدت حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين من قبل بعض الحسابات الشخصية والإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد عيد الفطر على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين؛ حيث يأتي في مقدمة دوافع الابتزاز السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة.

وأكدت أن “بعض الحسابات أصبحت تمثل خطراً يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبراً للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار «الكاذبة» للتأثير على بعض المسؤولين الحكوميين” .