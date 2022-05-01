شاهد.. قطة تتحدث مع صاحبها الأصم بلغة الإشارة

أميرة خالد(صدى):

تداول مقطع فيديو مدهش على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة ذكية تحاول التحدث مع صاحبها الأصم ولفت انتباهه من خلال لغة الإشارة.

وأظهر المقطع المنشور على تطبيق Reddit، القطة الذكية وهي تنقر بمخلبها على كتف صاحبها أن تشير كما لو أنها تريد الطعام.

وأحدث المقطع دهشة كبيرة بين مستخدمي التطبيق من كيفية لجوء القطة إلى لغة الإشارة للتعامل مع صاحبها والقدرة على التواصل معه وتوضيح ما تريده .

وانتشرت التساؤلات بين المستخدمون عن كيفية تعلم القطة لتلك اللغة الصعبة التي يفتقر إليها الكثير من البشر.

وقال أحد مستخدمي Reddit :” أن تصرف القطة بالنقر على المعصم هو لجذب انتباه الرجال، فيما يعني أريد أو أحتاج إلى”.