واتساب يستعد لطرح ميزة ردود فعل جديدة

وكالات(صدى):

يعمل واتساب، على طرح ميزة “ردود فعل” جديدة لمستخدميه في تحديث مستقبلي، وتعد هذه الخاصية التفاعلية أحدث ما طرحه تطبيق المراسلة الأشهر لمستخدمي الإصدار المستقر على الهواتف الذكية، والتي تتيح لهم التفاعل مع الرسائل الواردة برمز أو إيموجي محدد.

ويسعى واتساب في الوقت الحالي، إلى تطوير ميزة مهمة تشبه قصص “إنستجرام”، والتي ستنضم لقسم “الحالة” بتطبيق المراسلة، كميزة مرافقة لخاصية القصص، سيضيف تطبيق الدردشة “ردود فعل” سريعة للتفاعل مع مشاركات المستخدمين الآخرين.

وستأتي ميزة “ردود الفعل” السريعة على “حالة واتساب” في التحديث المستقبلي، وهي طريقة لإرسال رمز تعبيري بسرعة عند عرض تحديث الحالة على التطبيق، على غرار نفس الميزة المتوفرة على موقع إنستجرام عند الرد على قصة ما.