بالصور.. مواصفات ستروين C4 موديل 2022

أميرة خالد(صدى):

تعد السيارة ستروين C4 موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارت المطروحة داخل الأسواق، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام

وتتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي “تيربو”.

ودُعمت السيارة بجنوط رياضية المظهر، مع ابعاد هيكلية بلغت 4360 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1834 مم، و 1520 مم للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لتر، ومساحة داخلية تتسع لـ 5 مقاعد.

وجاءت السيارة ستروين C4 بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالإضافة إلى قفل مركزي وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات، ومصابيح LED.