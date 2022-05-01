امرأة تتعرض للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها في تبوك

تبوك(صدى):

باشرت ‏شرطة منطقة تبوك، اليوم الأحد، حادثة تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها من قبل طليقها.

وأوضح أنه تأكد من إجراءات الاستدلال مباشرة الحادثة في حينه، ووجود عدة دعاوى بينهما جرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة.