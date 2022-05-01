سعود الطبية: الألعاب النارية تؤدي أحيانًا إلى الوفاة

الرياض(صدى):

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال كأحد مظاهر الاحتفال والتعبير عن فرحتهم بالعيد، مُشيرة إلى أنها تؤدي أحيانًا إلى الإصابة بعاهات مستديمة أو العمى وإلى الوفاة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال استشاري الطوارئ الدكتور يزيد المطلق:” أن الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال إذا أُسيء استخدامها من قبلهم تحصل من جرائها إصابات شديدة في الوجه”.

وأكد ” المطلق ” على ضرورة عدم إغفال إصابات أعين الأطفال أو الكبار، ومراجعة قسم الطوارئ مباشرة للاطمئنان، ومواجهة أي مشكلة .

وطالب أولياء الأمور، بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء الألعاب النارية أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها.