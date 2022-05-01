تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي مع رومان سايس

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحافية، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي رومان سايس، مدافع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الأهلي أنهت الاتفاق المبدئي مع قلب الدفاع المغربي رومان سايس، حيث تمكن النادي من قطع شوط في المفاوضات مع النجم المغربي والاتفاق على بعض التفاصيل الخاص بالعقد.

وفي وقت سابق، ذكرت التقارير أن نادي النصر، يرغب هو الآخر في التعاقد مع رومان سايس في الميركاتو الصيفي، علمًا بأن عقده سينتهي في يونيو المقبل، وهو الأمر الذي يدفع جميع الأندية للفوز بخدمات اللاعب “مجانًا”.

وتلقت إدارة الأهلي صدمة قوية، تتمثل في رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ 4 ملايين يورو خلال الموسم الواحد من أجل الموافقة على الانتقال إلى “الراقي” مطلع الموسم الجديد، وذلك في ظل المبالغ الضخمة التي يدفعها الأهلي لنجومه الأجانب الحاليين، بالإضافة إلى الأزمات الإدارية التي تواجه النادي.