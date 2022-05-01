بدء استئناف زيارة الروضة الشريفة الخميس المقبل

المدينة المنورة (صدى):

تعتزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استئناف زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها بعد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اعتبارا من الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتم إتاحة حجز الزيارة في الروضة الشريفة عبر تطبيق “توكلنا” و”اعتمرنا” اعتبارًا من موعد استئناف الزيارة إليها، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.

وسوف يتم إتاحة بابالسلام للسماح للزوار بالسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد كل صلاة، وستكون أوقات الدخول مسموحة ما عدا أوقات الصلوات، وصلاة العيد، وصلاة الجمعة.