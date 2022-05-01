بيريز يتحدث عن احتمالية فوز بنزيما بالكرة الذهبية وصفقة مبابي

وكالات(صدى):

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، للبرنامج الرياضي الإسباني الشهير ”El Chiringuito“

عن احتمالية فوز كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بالكرة الذهبية هذا العام.

ويعتبر بنزيما أبرز مرشح للفوز بالكرة الذهبية بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني والبقاء في المنافسة للفوز بدوري أبطال أوروبا، علما أنه متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا.

وقال بيريز في تصريحات عن بنزيما: “لا أحد يستطيع يشك أنه لن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام”

وأضاف: “بنزيما رائع جدًا ويلعب بشكل جيد، الكرة الذهبية يجب أن تمنح له، كان يجب أن يفوز بها من قبل، وهذا العام لا يمكنهم أخذها منه”.

وأشار “بيريز” إلى احتمالية انتقال اللاعب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، من باريس سان جيرمان إلى الفريق الملكي.

وقال: “سنتحدث عن التوقيع مع كيليان عندما نخطط للموسم القادم، الآن نركز في الاحتفال بلقب الدوري ونركز على نصف النهائي “.

ويُذكر أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي الصيف الماضي وقدم عرضا يبلغ 200 مليون يورو، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت العرض وتضغط على اللاعب بكل الطرق لتجديد عقده.