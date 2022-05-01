تسريبات تكشف مواصفات أحدث هواتف سامسونج القابل للطي

وكالات(صدى):

كشفت تسريبات اليوم الأحد، عن مواصفات أحدث هواتف العملاق الكوري جلاكسي “زد فليب 4″، القابل للطي والذي تستعد لإطلاقه قريباً .

وأوضحت المصادر المسربة للهاتف القابل للطي أنه سيأتي ببطارية أكبر قليلًا من نسخة “جلاكسي زد فليب 3″، مُشيرة إلى أنه سيظهر للنور خلال العام الجاري 2022

وسيأتي الهاتف الجديد ببطاريتين الأولى بسعة 2400 ميللي أمبير في الساعة، وبطارية ثانية بسعة 903 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يمنحها قدرة على الاستمرار بصورة أكبر ، ولم يتم الكشف بعد عن سعره أو موعد إطلاقه بالتحديد .