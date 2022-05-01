قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات والمملكة 

أبوظبي(صدى):

أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالزيارتين اللتين قام بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من الإمارات والمملكة.

وقال أنور قرقاش، إنهما “خطوة إيجابية لصالح المنطقة”، لافتا: “زيارتا الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبنيه نهج التواصل والتقارب، خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل”.

وتابع: “لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما، وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك”.