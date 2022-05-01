قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات والمملكة
أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالزيارتين اللتين قام بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من الإمارات والمملكة.
وقال أنور قرقاش، إنهما “خطوة إيجابية لصالح المنطقة”، لافتا: “زيارتا الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبنيه نهج التواصل والتقارب، خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل”.
وتابع: “لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما، وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك”.
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