بالفيديو.. مختص يحذر من الإفراط في تناول الأطعمة خلال فترة النهار بأيام العيد

أميرة خالد(صدى):

حذر مختص في المجال الصحي، سلطان المطيري، من الإفراط في تناول الأطعمة خلال فترة النهار في أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الجهاز الهضمي ليس مستعدا لاستقبال الأطعمة خلال فترة النهار في أيام العيد، وبالتالي الإفراط منها تسبب آلام للشخص، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الجهاز الهضمي اعتاد خلال شهر رمضان على عدم استقبال الطعام من وقت الفجر إلى أذان المغرب، ولكن مع حلول العيد يأكل الأفراد خلال النهار مما قد يتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، لذا فمن الأفضل التدرج في تناول الطعام خلال أيام العيد.