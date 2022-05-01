بالفيديو.. معتمر مغربي يعبر بعفوية عن مشاعره من على كرسي متحرك بالحرم المكي

المدينة المنورة (صدى):

عبر معتمر مغربي من على الكرسي المتحرك عن مشاعره بشكل عفوي، مشيدًا بالخدمات المقدمة في الحرم المكي للمعتمرين.

وأكد سعادته بما شاهده في المملكة، مقدما الشكر إلى القيادة الرشيدة،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه لم يجد صعوبة في أداء العمرة، موجها رسالته إلى والدته، متمنيًا لها الشفاء العاجل، ولجميع أفراد أسرته.