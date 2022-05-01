شاهد.. أخصائي يكشف عن طريقة بسيطة لتجاوز اكتئاب الأعياد

أميرة خالد(صدى):

تحدث أسامة الجامع أخصائي أول ومعالج نفسي، عن كيفية تجاوز اكتئاب الأعياد، قائلا:”يجب تربية الأبناء على عدم المقارنة مع الآخرين والاعتزاز بالنفس”.

ووجه أسامة الجامع، نصائح للجميع وتشمل التوقف عن الظهور بمثالية أمام هؤلاء الناس، مشيرا:”كلما خاف الإنسان من التقييم كلما تكلف أكثر في أدائه”.

وتابع:”يجب على الإنسان ممارسة سجيته وتخفيض معاييره كي يستمتع بوقته ويتبادل الحديث مع غيره وليس كي يظهر بمظهر فائق الجمال”.