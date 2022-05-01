يوفنتوس يتخطى فينيسيا بثنائية

وكالات(صدى):

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من الفوز على نظيره فينيسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد.

وشهد الشوط الأول تقدم يوفنتوس بهدف في الدقيقة 7 من عمر المباراة، وعادل فينيسيا النتيجة في الدقيقة 71 لكن يوفنتوس قلب نتيجة المباراة لصالحه بهدف آخر.

ورفع يوفنتوس بهذه النتيجة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد فينيسيا عند 22 نقطة في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.